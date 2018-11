I militari sono riusciti a bloccare l’uomo che è stato portato in caserma e arrestato per danneggiamento, percosse, ingiuria, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale

ASCOLI PICENO – Nella nottata, ad Ascoli Piceno, i Carabinieri della locale Compagnia e della Stazione di Ascoli Piceno, sono intervenuti al pronto soccorso dell’Ospedale “Mazzoni” su richiesta al 112 da parte del personale sanitario presente molto preoccupati a causa di un 53enne residente a Folignano e conosciuto alle forze dell’ordine il quale, per motivi ancora al vaglio dei militari operanti, visibilmente alterato, aveva aggredito, urlando e sbraitando, i due addetti alla vigilanza presenti di notte, danneggiando i locali dell’ospedale e allarmando non poco i pazienti.

Immediatamente, due pattuglie in servizio di controllo del territorio, sono intervenute sul posto e, dopo una breve colluttazione, i Carabinieri sono riusciti a bloccare l’uomo che è stato portato in caserma e arrestato per danneggiamento, percosse, ingiuria, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ascoli Piceno.

