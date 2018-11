Invitati commercianti, imprenditori, liberi professionisti e tutti i cittadini a partecipare alla tavola rotonda in programma lunedì 26 novembre

ASCOLI PICENO – “Idee concrete e proposte valide per dialogare e confrontarci sul futuro del nostro territorio”. Con queste parole l’onorevole Giorgia Latini invita commercianti, imprenditori, liberi professionisti e tutti i cittadini a partecipare alla tavola rotonda in programma lunedì 26 novembre alla Camera di Commercio di Ascoli Piceno a partire dalle ore 18.

Nella sala Gialla di via Mercatini 23, si terrà infatti l’incontro “Prospettive e opportunità per il rilancio del territorio”: interverranno Guido Guidesi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri per i rapporti con il Parlamento, e il senatore Paolo Arrigoni, a fornire il proprio contributo saranno anche esperti e addetti ai lavori.

“Si tratta di un’iniziativa molto importante, volta a evidenziare le esigenze prioritarie del Piceno e del sud delle Marche” ha aggiunto la Latini, vicepresidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera dei Deputati.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 31 volte, 31 oggi)