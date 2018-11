Toccherà alle Forze dell’Ordine ricostruire la dinamica del sinistro, forse causato dalla carreggiata resa “viscida” per colpa della pioggia.

OFFIDA – Un tamponamento violento è avvenuto nel primo pomeriggio del 24 novembre nell’entroterra ascolano. Coinvolti due veicoli. Ad Offida, in contrada Tesino vicino a Fonte delle Pietre, è stato necessario l’intervento del personale sanitario del 118 e dei Vigili del Fuoco per soccorrere i due conducenti rimasti ferit.

Per uno di loro, data la gravità delle condizioni, è stato necessario il trasferimento al “Torrette” di Ancona in eliambulanza per ulteriori accertamenti.

