PORTO SAN GIORGIO – Ancora una vittoria per la squadra ascolana di calcio a 5 femminile che milita nel campionato regionale di serie C, questa volta sull’ostico campo della Polisportiva Mandolesi, una vittoria per 7 reti a 4 che porta la firma di capitan De Angelis, sei le reti realizzate per lei. Le ragazze guidate da Mister Di Cesare si portano così in seconda posizione in attesa di tutti i risultati del week-end calcistico.

In un campo al limite della praticabilità per lo spazio limitato in cui la tensostruttura è posta a circa 1 metro dalla linea di gioco e delle pericolossisime strutture tubulari in ferro che invadevano lo spazio di gioco, si sfidano le due compagini.

Partita senza un attimo di sosta ben 11 reti totali, l’Askl parte bene ma le solite occasioni sprecate portano a subire e andare in svantaggio ma ci pensa una super Eleonora De Angelis a siglare ben 6 reti, di cui una su tiro libero, impressionante la sua vena realizzativa sotto porta, in rete anche Erika Vittori.

