ASCOLI PICENO – La fine di novembre promette di anticipare il clima tipicamente invernale che, da stagione meteorologica, inizia il 21 dicembre. Pioggia e temperature che subiranno un nuovo calo previste per i prossimi giorni.

Ad Ascoli, dopo le piogge del fine settimana, lunedì la massima toccherà 15 gradi con cielo variabile ma martedì sono attese piogge anche molto forti nel primo pomeriggio, con temperatura massima di 11 gradi (minima 7). Da mercoledì massime sotto i 10 gradi e nel fine settimana le minime potrebbero scendere a 2.

A San Benedetto situazione simile: lunedì massima 15 gradi ma poi martedì attese piogge forti per tutta la giornata (min 8 max 11). Poi fino a venerdì le massime non supereranno gli 8 gradi, le minime a sei gradi.

Ad Arquata, nel Parco dei Sibillini, dopo un lunedì con cielo variabile (minima 4° C, massima 9° C), martedì 28 nuovo abbassamento delle temperature (min 2, max 6) e quindi da mercoledì a venerdì minime attese tra -2 e zero gradi, anche se con precipitazioni limitate.

