ASCOLI PICENO – In occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, la Polizia di Stato ha portato la campagna di sensibilizzazione permanente “Questo non è amore” al Centro Commerciale “Al Battente” di Ascoli.

Il personale della Questura di Ascoli Piceno diretto dal Dirigente della Squadra Mobile Patrizia Peroni ha realizzato presso il Centro Commerciale più che un punto di ascolto uno spazio di visibilità, allo scopo di dare il messaggio, al numeroso pubblico impegnato negli acquisti in occasione del Black Friday, che la Polizia di Stato “c’è” in qualsiasi istante.

Questo evento costituisce una fondamentale occasione per ricordare all’opinione pubblica che la difesa dei diritti delle donne è condizione imprescindibile nella nostra società e ha come obiettivo quello di superare gli stereotipi e i pregiudizi per diffondere una nuova cultura e aiutare le vittime di violenza a vincere la paura, rompendo la fitta rete di isolamento e vergona.

Ricordiamo che chiunque avesse bisogno di un consiglio, di un chiarimento, di un riferimento, o volesse denunciare un episodio di cui si sente vittima, potrà farlo con la massima riservatezza e in qualsiasi momento del giorno o della notte, rivolgendosi per ricevere aiuto.

