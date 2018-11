ASCOLI PICENO – Appuntamento sociale il 28 novembre nel capoluogo. Ad Ascoli dalle 10, nella sala della Vittoria del Palazzo Arengo, verrà presentato il progetto: “Le tasse: ce le racconta il commercialista”.

Il commercialista diventa infatti, maestro delle elementari per far lezione sulle tasse. L’ordine professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ascoli Piceno, presieduto da Carlo Cantalamessa, con il patrocinio dei Comuni di Ascoli e San Benedetto, ha avviato una collaborazione le scuole e il provveditorato per portare nelle quarte e quinte elementari della provincia picena il progetto di educazione alla “legalità fiscale” pensato «fare conoscere le tasse anche ai più piccini».

Saranno presenti i primi gruppi classe di alcuni Istituti Scolastici Comprensivi delle due città. All’apertura dei lavori saranno presenti oltre al Prefetto Rita Stentella e al Sindaco di Ascoli, Guido Castelli anche il Sindaco di San Benedetto, Pasqualino Piunti.

