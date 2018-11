I rosanero non vanno oltre l’1-1 contro il Verona, nell’anticipo del venerdì. Un risultato che basta a conservare il primato visto che, anche il Pescara si è fermato in casa contro l’Ascoli. Cosenza e Carpi ottengono due successi importanti, rispettivamente contro Crotone e Padova

ASCOLI PICENO – Dopo la sosta di una settimana, dovuta agli impegni delle nazionali, è tornato il campionato di cadetteria. Tra venerdì e lunedì, infatti, si è svolta la 13a giornata del campionato di Serie BKT. Turno che si è aperto con la gara di cartello tra Verona e Palermo. La squadra rosanero, capolista del campionato, non è riuscita ad andare oltre l’1-1.

Un risultato che, comunque, è bastato per conservare il primato; difatti, anche il Pescara è stato fermato dall’Ascoli, con il medesimo risultato. Pareggio che ha rallentato anche la corsa del Cittadella, bloccato a Livorno sullo 0-0, sorpassato dal Lecce – 2-0 in casa con la Cremonese – e agganciato dal Benevento – 2-1 contro il Perugia. Medesimo risultato anche per il Venezia ai danni del Brescia.

Due sole le vittorie in trasferta, ma entrambe dall’enorme peso specifico. Nel posticipo il Cosenza ha superato 1-0 il Crotone all’Ezio Scida; mentre il Carpi ha battuto il Padova nello scontro diretto, con lo stesso punteggio. Un successo che ha permesso agli emiliani di allontanare il Foggia il quale ha pareggiato senza reti in casa dello Spezia.

RISULTATI

Verona-Palermo 1-1 PESCARA-ASCOLI 1-1 Livorno-Cittadella 0-0 Spezia-Foggia 0-0 Padova-Carpi 0-1 Lecce-Cremonese 2-0 Venezia-Brescia 2-1 Crotone-Cosenza 0-1 Benevento-Perugia 2-1 Riposa: Salernitana

CLASSIFICA

1. Palermo 12 25 2. Pescara 13 23 3. Lecce 13 22 4. Cittadella 12 20 5. Benevento 12 20 6. Salernitana 12 20 7. Verona 13 19 8. Brescia 12 18 9. Spezia 12 17 10. Perugia 12 17 11. ASCOLI 12 16 12. Cremonese 12 15 13. Venezia 12 15 14. Crotone 13 12 15. Cosenza 13 11 16. Padova 13 11 17. Carpi 12 10 18. Foggia 12 8 19. Livorno 12 6

Foggia: penalizzazione di 8 punti

PROSSIMO TURNO

Palermo-Benevento 30/11 h. 21 Brescia-Livorno 02/12 h. 15 Cittadella-Salernitana 01/12 h. 15 Carpi-Lecce 02/12 h. 15 Cosenza-Padova 01/12 h. 15 Perugia-Pescara 02/12 h. 21 Cremonese-Crotone 01/12 h. 15 Foggia-Venezia 03/12 h. 21 ASCOLI-SPEZIA 01/12 h. 18 Riposa: Verona

