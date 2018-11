ASCOLI PICENO – Da oggi sarà più facile ed economico acquistare i prodotti per celiaci grazie allo sconto del 7% dovuto al Servizio Sanitario Regionale che è stato trasferito direttamente agli assistiti e al procedimento che verrà informatizzato.

Lo prevede lo schema di accordo, approvato il 27 novembre dalla Giunta riunita in seduta settimanale, tra la Regione Marche, Federfarma Marche e Confservizi Assofarm Marche per l’assistenza integrativa regionale sugli alimenti a fini medici speciali per i nefropatici cronici, senza glutine per i celiaci e formule per lattanti.

