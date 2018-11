ASCOLI PICENO – Il Vicepremier Luigi Di Maio, in occasione del Restitution Day dei consiglieri regionali abruzzesi, annuncia la delega al sottosegretario Vito Crimi, come punto di riferimento per le aree colpite dal sisma.

“Esprimo soddisfazione per aver contribuito a mettere un altro tassello per favorire la ricostruzione nel mio territorio e nelle altre aree dell’Appennino colpite dal sisma del 2016″ commenta così Patrizia Terzoni, vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera, la delega del Governo a Vito Crimi per seguire la ricostruzione.

Vito Crimi, già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, da oggi avrà la delega per seguire tutte le emergenze colpite dagli eventi sismici. Recentemente, aveva visitato alcune aree colpite dal sisma e ascoltato i comitati per il terremoto.

“Vito Crimi conosce nei dettagli le problematiche di queste aree e ha la giusta esperienza e l’equilibrio per dare un grande contributo alla risoluzione delle criticità che permangono nelle zone terremotate. Ho avuto il piacere di lavorare al suo fianco sia nella passata legislatura ma soprattutto nell’attuale. Abbiamo seguito insieme tutti i procedimenti legislativi sul sisma del centro Italia dal decreto sisma di luglio al decreto Emergenze di novembre. Ora stiamo seguendo in stretto contatto la legge di bilancio. Sono sicura che la nostra collaborazione continuerà proficuamente anche in questo nuovo ruolo e anche più efficacemente, insieme al Commissario Piero Farabollini e a tutte le comunità dell’Italia centrale. Il Governo e il M5S continueranno, come promesso, a tenere costantemente acceso il faro sulle aree così duramente colpite” conclude la Terzoni.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 2 volte, 6 oggi)