ASCOLI PICENO – Dopo l’esaltante match che i bianconeri di mister Vivarini hanno disputato a Pescara, la squadra si prepara per la gara contro lo Spezia. La partita della valida per la 14^ giornata del Campionato Serie BKT, è in programma sabato alle ore 18.00 allo stadio “Del Duca”.

Prezzi e punti vendita Vivaticket sono consultabili rispettivamente nelle sezioni del sito “Info – Biglietti” e “Info – Punti vendita”. Per l’occasione tutti gli alunni delle scuole dell’Infanzia, Elementari e Medie (Under 14) potranno acquistare il biglietto in Curva Nord a soli 2 euro (compresa prevendita). Saranno presenti sugli spalti gli alunni della Malaspina e della San Domenico che hanno partecipato al progetto dell’Ascoli #ABC contro il bullismo.

Nello Spezia , Maggiore ha svolto lavoro in palestra a puro scopo precauzionale, mentre Crimi, Galabinov e Terzi hanno svolto terapie in attesa degli esami strumentali per i traumi subiti dopo la gara con il Foggia. Nell’Ascoli mancherà D’Elia, espulso contro il Pescara. Resta in diffida Laverone.

Il Giudice Sportivo ha anche sanzionato i biancazzurri con un’ammenda di 4mila euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi; sanzione attenuata per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza”.

