ASCOLI PICENO – Il più consolidato Villaggio di Natale della zona con i suoi tredici anni aprirà i battenti sabato prossimo, nella splendida Piazza Arringo, organizzato dalla Simbiosi Marketing, dall’Amministrazione Comunale e dai tanti partner che contribuiscono alla riuscita della kermesse.

La grande struttura, resa quest’anno ancora più accogliente e bella, torna ad animare ed allietare con tanto divertimento l’inverno ascolano.

L’incantevole villaggio sul ghiaccio animerà il pubblico per tutto il periodo delle festività natalizie fino al 6 gennaio.

La pista è affiancata da un ampio villaggio di prodotti artigianali con casette in legno, in cui si possono trovare dalla bigiotteria di pregio allo zafferano, dai prodotti della terra provenienti dai Sibillini e da Norcia al tartufo, miele pregiato. Poi ancora, calzature artigianali, prodotti etnici, quadri in ceramica e tela, prodotti da forno, torroni artigianali, cover per cellulari e tanto altro ancora.

“Natale…in Ascoli” sarà inaugurato sabato primo dicembre alle ore 17 alla presenza di autorità cittadine, organizzatori e sponsor, non mancheranno animazione, gadget e sorprese per tutto il pubblico, accolto come ogni anno dal personale del Villaggio. L’area circostante la pista sarà destinata agli spettatori curiosi che vorranno godere dello spettacolo dei pattinatori.

Quest’anno il Villaggio si arricchisce di preziose iniziative: infatti oltre alle fantastiche tombole previste nei giorni festivi alle 18, l’animazione la farà da padrona con dj set, musica dal vivo, e, in collaborazione con la Scuola di Educazione Cinofila MyDog cinque appuntamenti interessanti tra dimostrazioni, agility, obedience, e tanto altro.

Il costo del biglietto sarà di 8 euro all’ora mentre l’abbonamento per tutto il periodo avrà un costo di 120 euro.

Previsti molte agevolazioni per scuole, associazioni e altri enti. Per info: 334/3239570.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 106 volte, 106 oggi)