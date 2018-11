SPINETOLI – Terminato il primo progetto del Piano Scuole Sicure di Spinetoli. Il primo dicembre, alle ore 11, sarà inaugurata la scuola dell’infanzia Agata Voltattorni.



Il plesso scolastico, lo ricordiamo, è rimasto chiuso un anno e mezzo perché sottoposta a lavori di adeguamento sismico.

La spesa è stata di circa 200 mila euro, il progetto è stato realizzato dalla ditta engeenering srl SIDOTI e i lavori sono stati svolti dalla la ditta Quatraccioni. Il Sindaco di Spinetoli, Alessandro Luciani, ha definito le due società efficienti e, al netto dei ritardi dovuti alla burocrazia. puntuali,



“Ringrazio il parroco Don Basilio – continua il Primo cittadino – per la grande disponibilità che ha dimostrato, nei confronti della collettività e dell’Amministrazione, ospitando le classi della scuola materna in un edificio della parrocchia per diversi mesi. Ringrazio anche i genitori che hanno compreso che la sicurezza dei piccoli studenti è per noi la priorità e in questa ottica hanno sopportato il disagio di classi temporanee per i loro figli. Un plauso va poi ai docenti e al personale Ata, per il loro impegno quotidiano. Infine mi sento di elogiare l’Ufficio tecnico del Comune che sta facendo un lavoro duro e pesante, per rispettare tutte le scadenze dei progetti in programma”.



Si chiude così il primo progetto del piano generale previsto per le scuole sicure di Spinetoli. Seguiranno i lavori di adeguamento sismico della scuola elementare di Spinetoli capoluogo per un importo di 150 mila euro. Poi si terrà gara anche per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia di Spinetoli, per un importo circa di un milione di euro. Infine è prevista la realizzazione della nuova scuola media di Pagliare per un importo di 3milioni di euro, e la sistemazione e riqualificazione dell’ ex-palestra della scuola media sita in via leonardo da vinci con annesso nuovo complesso sportivo per un importo di 500 mila euro.



“Continueremo a dare priorità ai plessi che rendono più difficile lo svolgimento dell’attività didattica – conclude Luciani – e, nel giro di qualche anno, Spinetoli potrà garantire edifici scolastici sicuri, per i suoi piccoli cittadini”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 33 volte, 36 oggi)