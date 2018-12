ASCOLI PICENO – Si affronteranno alle 18 per la 14esima gara del campionato di serie B 2018/19, i bianconeri di mister Vivarini contro lo Spezia di mister Marino.Saranno 62 i tifosi ospiti presenti questo pomeriggio allo stadio “Del Duca” , solo un punto separa le due squadre in classifica, con i liguri a quota 17 pronti per fare il salto e con l’Ascoli che in egual modo vorrebbe provare a conquistare i 3 punti.

Spezia senza gli infortunati Galabinov, Crimi, Maggiore e Mastinu. Ascoli senza lo squalificato D’Elia e gli infortunati Coly, Ingrosso, Valeau, Zebli, Ganz e Baldini. Convocato anche il quarto portiere Scevola e il 18enne attaccante della Primavera Sarli.

PROBABILI FORMAZIONI

ASCOLI (4-3-1-2): Lanni; Laverone, Brosco, Valentini, Cavion; Addae, Troiano, Frattesi; Ninkovic; Ngombo, Ardemagni. A disposizione: Perucchini, Bacci, Scevola, Padella, De Santis, Quaranta, Kupisz, Carpani, Troiano, Parlati, Beretta, Rosseti, Sarli. Allenatore: Vivarini

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; De Col, Terzi, Capradossi, Augello; Bartolomei, Ricci, Mora; Gyasi, Okereke, Bidaoui. A disposizione: Manfredini, Barone, Crivello, Giani, Vignali, Bachini, Acampora, De Francesco, Bastoni, Pierini, Gudjohnsen. Allenatore: Marino

