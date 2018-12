Ad essi verrà consegnata anche una lettera su come conservare e mantenere al meglio gli arbusti, che al termine del periodo natalizio verranno piantumati in un luogo deciso dal Servizio Parchi e Giardini

ASCOLI PICENO – Da lunedì 3 dicembre, come tutti gli anni in occasione delle festività natalizie, L’Amministrazione Comunale di Ascoli in collaborazione con Ecoinnova srl, donerà un albero di Natale a ciascuna scuola di Ascoli Piceno.

Trattandosi di alberi veri, provvisti di punta e radici, assieme ad essi verrà consegnata anche una lettera su come conservare e mantenere al meglio gli arbusti, che al termine del periodo natalizio verranno piantumati in un luogo deciso dal Servizio Parchi e Giardini del Comune di Ascoli Piceno.

Un segnale importante da parte del Comune, che, vuole offrire la possibilità agli istituti scolastici di essere abbelliti nel migliore dei modi, creando così l’atmosfera ideale in un periodo bello e significativo come il Natale. E, allo stesso modo, dare nuova vita a questi alberi anche dopo le festività, non riducendoli a semplici addobbi temporanei.

