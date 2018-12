Un gol lampo di Ardemagni, una magia di Cavion ed una sgroppata solitaria di Padella nel recupero consentono ai bianconeri di dare continuità al pareggio di Pescara ed entrare in zona playoff. Di Okereke il gol del momentaneo 2-1 spezzino. Espulsi Ninkovic, due cartellini gialli in 3 minuti per lui, e Bidaoui, reo di aver colpito con una manata Addae