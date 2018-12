Gli autorevoli esperti, provenienti dal prestigioso “Institute of Masters of Wine” di Londra, degusteranno il 4 dicembre una serie di Doc e Docg delle cantine picene

OFFIDA – Sarà una full immersion sui vini piceni quella di domani 4 dicembre per 15 studenti dell’Institute of Masters of Wine di Londra, protagonisti di uno study tour alla scoperta delle Doc marchigiane organizzato dal celebre istituto londinese in collaborazione con il Consorzio vini piceni, l’Istituto marchigiano di tutela vini (Imt) e Marchet, Azienda speciale della Camera di Commercio di Ancona.

Tra gli aspiranti Master of Wine anche due italiani e i professionisti di settore provenienti da altri 8 Paesi: dagli Usa alla Cina, Regno Unito, Svizzera, fino a Canada, Oman, Nuova Zelanda e Bulgaria.

“I Master of wine sono 380 in tutto il mondo e sono tra i più autorevoli esperti e comunicatori del vino, in grado di indirizzare i mercati a livello internazionale – ha affermato Giorgio Savini, presidente del Consorzio vini piceni – La loro è una visita importante per dare visibilità ai vini e al territorio piceno nel mondo ed è anche parte di un percorso formativo difficile, di cui siamo orgogliosi di fare parte”.

La giornata inizierà con un seminario sui vitigni Pecorino e Passerina e sugli spumanti a base Passerina (Caffè Meletti di Ascoli Piceno, ore 12), per proseguire con una masterclass pomeridiana sul Rosso Piceno (cantina Terra Fageto di Pedaso, ore 18), il rosso più rappresentativo delle Marche, che quest’anno celebra i 50 anni dalla nascita della Doc.

Tra le etichette in degustazione Offida Docg Pecorino 2016, Offida Docg Passerina 2017, Passerina Spumante e diverse annate di Rosso Piceno Doc, anche nella versione Superiore. Il focus sarà anticipato in mattinata da una visita alla cantina Velenosi di Ascoli Piceno, azienda socia del Consorzio selezionata per l’occasione da Marchet.

La tappa dedicata ai vini piceni fa parte di un percorso di studio sui vini marchigiani che toccherà anche le altre Doc regionali.

Le cantine socie del Consorzio vini piceni che partecipano all’iniziativa: Terre Cortesi Moncaro, Ciù Ciù, Cantine di Castignano, Tenute del Borgo, Vigneti Santa Liberata, Tenuta Cocci Grifoni, Collevite, Cameli Irene, San Michele a Ripa, San Giovanni, Terra Fageto, Ama Aquilone, Tenuta Spinelli, Cantina dei Colli Ripani.

