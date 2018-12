ASCOLI PICENO – Un caleidoscopio di paesaggi, volti, eventi, tipicità e momenti magici per raccontare il lato più autentico e poetico del Piceno: è un vero e proprio viaggio artistico ed emozionale per immagini quello proposto dal libro “Il Piceno secondo CIX”. Realizzato ed edito dall’Associazione Picenum Tour, il libro raccoglie cinquanta fotografie realizzate da Marco Cicconi per raccontare l’anima pulsante dell’antico territorio del Piceno, tra il sud delle Marche e il nord dell’Abruzzo.

Si tratta di “un Piceno grintoso e contemporaneamente avvolgente”, come si legge nella prefazione del libro, “un bel posto in cui vivere, fatto di curve morbide e balconi naturali in cui mare e montagne riescono quasi a baciarsi”. Un borgo storico, un tortello fatto a mano, l’occhio strizzato da un buffo saltimbanco, un pescatore proteso verso il mare, il panorama mozzafiato dei Monti Sibillini: ogni soggetto è unico e diverso, ma parte integrante di una terra sempre capace di stupire.

“Sono proprio i luoghi e i momenti che mi hanno stupito e affascinato i protagonisti di questo libro – spiega l’autore Marco Cicconi – catturati dalla mia Reflex per consegnarli a turisti e viaggiatori del Piceno. Un’idea nata d’impulso a fine agosto e che mi ha preso mente, cuore e anima per tre interi mesi”.

Ogni fotografia è accompagnata dall’indicazione del comune in cui è stata scattata e da una breve riflessione in cui l’autore racconta com’è nata e il piccolo universo racchiuso nello scatto. “Il mio sogno – racconta Cicconi – sarebbe vedere questo libro nelle hall degli hotel, sui comodini dei b&b, sui tavoli dei ristoranti e in ogni altro punto in cui un turista di passaggio possa sfogliarlo e rimanere colpito da un volto, un panorama o un luogo per poi decidere di raggiungerlo l’indomani o il giorno stesso”.

Nel frattempo il libro “Il Piceno secondo Cix” sarà presente in 500 copie nei ristoranti e nelle aziende affiliate all’Associazione Picenum Tour e nelle librerie in occasione degli eventi di presentazione del volume organizzati dal mese di dicembre.

Stampato da Grafiche Tacconi, il libro ha un prezzo di copertina di 17 euro; il progetto grafico è a cura di Vertigo Grafica.

