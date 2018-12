Per l’anno scolastico 2018/2019, l’attività vedrà la partecipazione di 2.300 classi, dalla prima alla quinta elementare, pari a quasi al 70 per cento del totale su tutto il territorio

ANCONA – Il 3 dicembre si è tenuto il convegno “Marche in movimento con lo sport in classe” per fare il punto sui risultati ottenuti nel primo anno di sperimentazione proprio nel giorno in cui parte la seconda edizione.

Per l’anno scolastico 2018/2019, l’attività vedrà la partecipazione di 2.300 classi, dalla prima alla quinta elementare, pari a quasi al 70 per cento del totale su tutto il territorio, per circa 45.000 studenti marchigiani. Coinvolti 231 tutor, professionisti laureati in Scienze motorie, che affiancheranno gli insegnanti nel progetto. 20 le Federazioni sportive nazionali.

“Marche in movimento con lo sport di classe” si articola in tre moduli: “Sport di Classe”: 1 ora alla settimana di attività motoria e sportiva dalla I alla V classe con un tutor, laureato in Scienze motorie che affianca l’insegnante di ruolo; “Scuola in movimento”: rivolto alle prime e seconde classi; attività motoria in orario curriculare per 20-30 minuti al giorno di movimento proponendo in modo attivo, attraverso attività motoria, l’insegnamento delle materie curriculari (es. geometria, inglese, matematica, geografia, italiano, scienze); “Orientamento sportivo”: 1 ora alla settimana aggiuntiva di attività sportiva per le IV e V classi, previste 2-3 discipline sportive a rotazione (esempio atletica, ginnastica, pallavolo e altro) fatta con tutor adeguatamente formati.

Il monitoraggio sarà fatto dal CONI nazionale e per la parte di Sport in Movimento dal Csi; l’attività formativa per tutor e insegnanti dalla Scuola Regionale del CONI; l’attività informativa e di comunicazione rivolta ai ragazzi e ai genitori per una sana e corretta alimentazione infine sarà a cura dell’Asur.

