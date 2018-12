ASCOLI PICENO – Dopo il successo della presentazioni a Rimini quest’estate e ad Ascoli Piceno lo scorso settembre, continua il giro per l’Italia del giovane poeta ascolano Davide Colletta che presenterà il suo libro “Sogni di Cartapesta” il prossimo 7 dicembre a Pescara.

“Sogni di Cartapesta – 17 anni per tuta la vita” è una raccolta di poesie che mette a nudo, nei versi, le sue fragilità, le sue domande e un accenno di risposta. Quarantotto poesie che cercano di introdurre un discorso poetico nuovo alla ricerca di un abbraccio misterioso che riempia il cuore di un giovane di appena 19 anni.

“Qualche anno fa pensavo che esserci a tutti i costi fosse la soluzione ad ogni buco nero – le parole del giovane autore – fin quando mi sono accorto che avevo solo paura di sparire. Se mi sforzo riesco ancora a tracciare i confini de Il piccolo principe, letto insieme a mia madre sul tavolo della cucina e da lì la consapevolezza che ogni vita ha la sua dignità”.

“Ho sempre scritto fin da bambino perché questo è il mio modo di mandare messaggi alle persone che amo – continua Colletta – è il mio modo di chiedere scusa, ma soprattutto è il mio modo di concentrarmi su quello che mi accade, di bloccare la velocità con cui tutto passa e fermarmi a parlare un po’ con il dolore che viviamo in vita”.

“Un amico tempo fa mi ha scritto: Non so se sia troppo presto ma ormai si fa tutto troppo tardi. Non che il tempo sia denaro – conclude il poeta ascolano – Però di certo è un bene limitato che non recuperiamo nella vita. Ed io mi sono fidato perché sono stanco di guardare la storia dal balcone; per cui eccomi qui a gridare al mondo che ci sono anche io: Sogni di cartapesta 17 anni per tutta la vita!”

Dalle parole di Davide si intuisce una grande sensibilità che la sua poesia rende visibile a tutti, facendoci scoprire che c’è una voce, quella dei più giovani, che non ha bisogno di contenuti ma di un luogo dove poterli esprimere. Colletta ha il coraggio di parlare di sé, di parlare di ciò che desidera e vuole e, soprattutto, il coraggio di scriverlo.

