ASCOLI PICENO – A fronte del provvedimento del Giudice Sportivo, che ha inflitto tre giornate di squalifica al calciatore dell’Ascoli Nikola Ninkovic, il Club bianconero annuncia che presenterà ricorso.

Il numero 11 bianconero Nikola Ninkovic, infatti, è stato squalificato per tre giornate dopo l’espulsione per doppia ammonizione presa contro lo Spezia, per “atteggiamento intimidatorio nei confronti dell’arbitro”. Il giocatore aveva subito una serie di interventi fallosi durante il match ma aveva reagito con due falli in successione.

