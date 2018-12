Rete al 40′ per sbloccare il match e al 67′, con un tiro a giro, per chiudere i conti. Nel mezzo il gol di Falcinelli e risultato fissato sul 3 a 0 per la squadra di Filippo Inzaghi contro il Crotone

ASCOLI PICENO – In gran spolvero il talento calcistico di Rotella nel pomeriggio del 4 dicembre.

Il Bologna vola agli ottavi di finale di Coppa Italia grazie a una doppietta di Riccardo Orsolini, ex Ascoli Picchio.

Rete al 40′ per sbloccare il match e al 67′, con un tiro a giro, per chiudere i conti. Nel mezzo il gol di Falcinelli e risultato fissato sul 3 a 0 per la squadra di Filippo Inzaghi contro il Crotone, militante in serie B.

Ora Riccardo Orsolini e il suo Bologna sfideranno la Juventus. Il talento di Rotella è di proprietà della società torinese.

