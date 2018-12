ASCOLI PICENO – Venerdì 7 dicembre, a partire dalle 16.30, al Centro Commerciale Città delle Stelle di Ascoli Piceno, nuova “Experience da vivere” musicale: nell’ambito del progetto di IGD (Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.) e in collaborazione con I-MusicLab, Baby K incontrerà i suoi fan per il firmacopie del suo CD “Icona”.

Il CD “Icona”, uscito lo scorso 16 novembre, arriva tre anni dopo l’ultimo disco “Kiss Kiss Bang Bang” e contiene anche i tre singoli nel frattempo registrati da Baby K: Voglio ballare con te”, “Aspettavo solo te” ed il famoso “Da zero a cento”. Tra le featuring, si segnalano le partecipazioni di J-Ax, Vegas Jones e Gemitaiz, e Andrés Dvicio, Nell’annunciarlo su Facebook, l’artista a proposito di questo terzo album ha affermato “sta iniziando un nuovo gigantesco capitolo, forse il più bello”.

Per accedere al firmacopie con Baby K al Centro Commerciale Città delle Stelle è necessario avere il cd “Icona” e la liberatoria privacy per le riprese video-fotografiche obbligatoria per tutti i partecipanti, minorenni e maggiorenni. Chi acquista il CD presso la Libreria Mondadori, Ipercoop e Unieuro del Centro Commerciale Città delle Stelle riceverà un pass prioritario, uno per ogni CD: tutti gli altri partecipanti, muniti di CD e liberatoria, avranno accesso successivamente.

La liberatoria, che si può scaricare dal profilo Facebook di Città delle Stelle, andrà consegnata al personale a bordo palco prima di salirvi.

