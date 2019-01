ARQUATA DEL TRONTO – “Quando uomini e montagne si incontrano, grandi cose accadono” (William Blacke)

Torna la nuova edizione del Festival dell’Appennino nelle terre del Piceno con tanti appuntamenti nelle zone montane. Passeggiate in natura, prodotti tipici del territorio e spettacoli di musica, teatro e poesia sono i punti cardine delle iniziative promosse dal Festival. Sono 7 le edizioni del Festival, 7000 i chilometri percorsi, 33 i comuni coinvolti, e 1000 i concerti, spettacoli e mostre organizzati.

Otto gli appuntamenti che l’Associazione culturale Appennino Up propone, grazie al sostegno e al contributo del Mibact e della Regione Marche. Il successo del Festival dell’Appennino è legato anche alla disponibilità di comuni e Pro loco coinvolte nel progetto.

Il primo appuntamento di quest’anno sarà domenica 3 febbraio ad Arquata del Tronto, nella frazione di Pretare con “Ciaspole, Pane e Polenta”. Il ritrovo è previsto per le ore 8.45 a Forca di Presta, si parte alle ore 9 per il Rifugio di Macchia Alta, “con le ciaspole se c’è neve”.

La giornata proseguirà, dopo la passeggiate, alle ore 11.45 presso il Centro Polifunzionale di Pretare con un show-cooking sulla preparazione del pane con Stefano Cappelli, oramai l’ultimo fornaio di Arquata. Il pranzo, “a tutta polenta rossa e bianca”, sarà preparato da Zio Kinto. Dopo essersi rifocillati, il Festival presenterà “Comicità in montagna” con Angelo Carestia, il re del Marcuzzo.

Gli incontri successivi si terranno ogni domenica dopo il 3 febbraio, nelle località di Force, Umito di Acquasanta Terme, Venarotta, Gaico di Roccafluvione, Palmiano e Montemonaco. Tutte le informazioni si potranno conoscere attraverso la pagina Facebook Festival dell’Appennino o scrivendo a info#festivaldellappennino.it.

Il Festival dell’Appennino raccoglie la bellezza della natura e la trasforma in arte e poesia. Conoscere e camminare in un territorio aiuta a esplorare il lato più autentico, l’obiettivo dei promotori del Festival è quello di far apprezzare le bellezze del Piceno a chi non le conosce, e farle scoprire da un altro punto di vista a chi vive poco distante.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 411 volte)