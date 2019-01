Prima della pubblicazione del bando sarà necessaria la verifica, da parte di un organo terzo certificato, dello studio di fattibilità presentato dalla costituenda At

ANCONA – La Giunta regionale questa mattina con una delibera ha dichiarato “fattibile” la proposta di concessione per la progettazione, costruzione e gestione dell’ospedale “Marche Nord” presentata dalla Renco S.p.A. in qualità di capogruppo della costituenda A.t.i. tra Renco s.p.a., Siram s.p.a, Papalini s.p.a e Linea Sterile s.p.a., non essendo stati riscontrati elementi ostativi alla sua realizzazione.

La proposta, che riveste pubblico interesse, è stata già valutata per gli aspetti economici e finanziari dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Programmazione Economica.

Prima della pubblicazione del bando sarà necessaria la verifica, da parte di un organo terzo certificato, dello studio di fattibilità presentato dalla costituenda Ati.

Ci eravamo interessati in parte all’ospedale pesarese in questo articolo:

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 167 volte)