MONTEGRANARO – Michele Placido è il protagonista venerdì 1 febbraio del secondo appuntamento con la prosa al Cine Teatro La Perla promossa da Comune e AMAT con il contributo di MiBAC e Regione Marche.

In scena lo spettacolo «Serata romantica. Poesia, Teatro, Musica e Cinema » curato dal musicista e regista Davide Cavuti, in scena (alla fisarmonica) con Placido. Lo spettacolo è un viaggio attraverso la parola e la musica con leit-motiv l’Amore e vede protagonista uno dei più grandi attori del nostro cinema e del teatro accompagnato dalle musiche del maestro Davide Cavuti (storico collaboratore di Placido e compositore di cinema e di teatro), prodotto da “Stefano Francioni produzioni” in collaborazione con il “Centro Ricerche e Studi Nazionale Alessandro Cicognini”.

Il sodalizio artistico tra Michele Placido e Davide Cavuti si è manifestato in molte produzioni sia al teatro che al cinema: Placido ha coinvolto il compositore Cavuti in molte sue produzioni e regie per film quali “Il Grande Sogno”(2009) con Riccardo Scamarcio, “Vallanzasca – gli angeli del male” (2010) con Kim Rossi Stuart (fuori concorso alla 67° “Mostra del Cinema di Venezia”), “Itaker – Vietato agli italiani” con Francesco Scianna e lo stesso Placido presentato ad Hollywood al Festival “Los Angeles – Italia”. Nel 2016 Placido ha, inoltre, interpretato il ruolo di “Vittorio De Sica” nel film di Cavuti (che ha firmato la regia) sulla vita del compositore del neorealismo Alessandro Cicognini, presentato al 73esimo “Festival del Cinema di Venezia” e a Cuba al 38esimo “Festival del Cine Latino americano dell’Avana”. La collaborazione in teatro li ha visti protagonisti in recitals di successo e in tanti spettacoli con la regia dello stesso Placido e le musiche di Cavuti tra cui “Così è (se vi pare)” di Luigi Pirandello, “I Fatti di Fontamara” di Ignazio Silone, “Prima che il sogno” di Giorgio Albertazzi per il Teatro di Roma, “Un incontro tra cinema e teatro” di Michele Placido e Davide Cavuti per MuTeArt produzioni.

Biglietti di posto unico in vendita a 15 euro (ridotto 12) alla biglietteria del Teatro La Perla, telefono 0734/893350 il giorno di spettacolo dalle ore 17, biglietterie del circuito Amat/Vivaticket e al Call center dello Spettacolo delle Marche 071/2133600.

I biglietti si possono prenotare anche alla Biblioteca Comunale di Montegranaro, telefono 0734/890554.

Informazioni Comune di Montegranaro, telefono 0734/890554, Amat telefono 071/2072439 amatmarche.net.

Inizio ore 21.30.

