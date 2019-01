ASCOLI PICENO – Con il posticipo del lunedì sera, come da consuetudine, è andata agli archivi anche la 21a giornata del campionato di Serie BKT, la 2a seconda del girone di ritorno. Turno chiusosi con lo spettacolare pareggio per 2-2, tra Verona e Cosenza.

Una giornata che ha visto altri due pareggi, quello a reti bianche tra Livorno e Pescara, e quello pazzesco per 4-4, tra Brescia e Spezia. Risultati che non hanno, così, permesso ad abruzzesi e lombardi, di agganciare il Palermo capolista, caduto malamente in casa della Cremonese. Ad approfittarne, invece, è stato il Lecce, 2-1 in casa della Salernitana, che ha raggiunto a quota 34 punti proprio il Pescara.

In zona play-off, vincono e convincono Perugia e Cittadella, rispettivamente vincenti contro Ascoli e Carpi. In fondo alla classifica, infine, importante vittoria del Crotone in casa del Foggia; la sconfitta contro il Venezia, invece, condanna il Padova all’ultimo posto solitario.

RISULTATI

Foggia-Crotone 0-2 Livorno-Pescara 0-0 ASCOLI-PERUGIA 0-3 Venezia-Padova 2-1 Cittadella-Carpi 3-1 Brescia-Spezia 4-4 Cremonese-Palermo 2-0 Verona-Cosenza 2-2 Salernitana-Lecce 1-2 Riposa: Benevento

CLASSIFICA

# Squadra PG Pt 1. Palermo 20 37 2. Brescia 20 36 3. Pescara 20 34 4. Lecce 20 34 5. Verona 20 31 6. Benevento 19 30 7. Cittadella 20 30 8. Perugia 20 29 9. Spezia 20 28 10. Salernitana 20 27 11. Cremonese 20 26 12. Venezia 20 25 13. ASCOLI 20 25 14. Cosenza 20 21 15. Foggia 20 18 16. Crotone 20 17 17. Carpi 20 17 18. Livorno 19 16 19. Padova 20 15

Foggia: penalizzazione di 6 punti

PROSSIMO TURNO

LECCE-ASCOLI 01/02 h. 21 Benevento-Venezia 03/02 h. 15 Carpi-Verona 02/02 h. 15 Crotone-Livorno 03/02 h. 15 Cosenza-Cittadella 02/02 h. 15 Pescara-Brescia 03/02 h. 21 Padova-Salernitana 02/02 h. 15 Palermo-Foggia 04/02 h. 21 Spezia-Cremonese 02/02 h. 18 Riposa: Perugia

