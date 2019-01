OFFIDA – Bambini e lettura. A “La Baia di Peter Pan” un programma di lettura per bambini da 0 a 3 anni: “Leggimi presto!” Il prossimo 2 febbraio, alle ore 16.30, presso l’asilo nido di Offida, sarà inaugurato il presidio “Nati per Leggere”. La Giunta comunale, durante la seduta del 10 gennaio, ha deliberato per l’attivazione del punto di lettura, ritenendo che, dedicare tempo alla lettura fin da piccoli, contribuisca allo sviluppo cognitivo ed emotivo dei bambini.

All’evento di inaugurazione parteciperanno il sindaco Valerio Lucciarini, la pediatra e referente di Nati per Leggere di Ascoli Piceno, Laura Olimpi, il pediatra e volontario NpL Stefano Bollettini, insieme ad altri volontari.

L’incontro sarà il primo di un percorso di pomeriggi tra i libri, ai quali tutti i bambini con le loro famiglie potranno partecipare gratuitamente. Il nido aprirà le porte anche a coloro che non lo frequentano.

Nati per Leggere è un programma nazionale che dal 1999 si occupa di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare sin dalla nascita, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, Associazione Italiana Biblioteche e Centro per la Salute del Bambino Onlus. L’evidenza scientifica ha dimostrato che i primi 1000 giorni sono fondamentali per la salute e lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale del bambino, con effetti per tutta la vita adulta.

La lettura è considerata la quintessenza di una relazione significativa adulto-bambino, che leggendo insieme imparano a conoscersi e a fidarsi l’un l’altro. Condividere in famiglia momenti di lettura coi piccoli fin dai primi mesi di vita è dunque molto importante. Studi e ricerche dimostrano inoltre come un bambino che riceve letture quotidiane acquisirà un vocabolario più ricco, avrà più immaginazione, si esprimerà meglio e sarà più curioso di leggere. Ciò gli consentirà una più facile com

