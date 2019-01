FERMO – Nella mattinata del 29 gennaio, presso la sala conferenze della Questura di Fermo, ha avuto luogo la cerimonia di commiato del Vice Questore Vicario Patrizia Carosi, che ha concluso la sua lunga e proficua esperienza lavorativa nella Polizia di Stato. Aveva lavorato anche nelle Questure di Ascoli e Teramo.

Al saluto hanno partecipato il Questore di Ascoli Piceno Luigi De Angelis, i comandanti provinciali di Fermo dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ed i loro Ufficiali, i Funzionari ed il personale in servizio presso la Questura e la Sezione della Polizia Stradale, oltre al personale dell’amministrazione civile dell’interno ed una rappresentanza dell’Anps.

Il Questore di Fermo Luciano Soricelli, nell’occasione, oltre a ringraziare la Patrizia Carosi, per il proficuo contributo, ha evidenziato le sue notevoli doti umane e professionali, espresse sia in ambito nazionale che internazionale, sottolineando come il suo apporto sia stato determinante sia nella costituzione della Questura di Fermo sia nella successiva attività istituzionale.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 115 volte)