COLLI DEL TRONTO – Torna “Sposi in Riviera”, una vera e proprio fiera per chi è interessato al matrimonio e a tutto ciò che ruota al giorno del “Sì” dalle acconciature agli abiti, dal viaggio di nozze alle bomboniere, agli arredamenti, lampadari, fiori, e via dicendo. Quindicesima edizione per l’evento organizzato da Oriana Simonetti, titolare dell’agenzia Oriana Grandi Eventi, che si svolgerà all’Hotel Casale di Colli del Tronto il 2 e 3 febbraio, dalle 10 alle 21. Ingresso gratuito.

Per i partecipanti ci sarà la possibilità di usufruire di sconti e promozioni con tre premi: Fotografi Carpe Diem mettono in palio un video per una coppia, Eco Service le sconto del 20% su un addobbo floreale, infine la Pertur Viaggi uno sconto del 20% su un viaggio di nozze.

Molti gli eventi previsti durante le due giornate con sfilata di moda alle ore 17 con le nuove collezioni 2019 di abiti da cerimonia per sposo e sposa. Tante le aziende presenti.

Gli espositori toccano numerosi settori merceologici indispensabili a chi è prossimo al matrimonio: arredamento, antiquariato, illuminotecnica, estetica, abbigliamento, catering, addobbi floreali e molti altri. Tra le aziende partecipanti provenienti da Marche e Abruzzo, con circa 65 espositori, alcuni nomi: Panificio Borgo Miriam, Beatrice Goroni – la Mattra ristorante,studio fotografico Giorgio Villa, Atelier Franco Mariani, Parco dei Tigli, pippi animazione, musica Paolo Incicco, Jessica Tidei, Valentina Locci, studio fotografico Tiziana Recchi, Pertur viaggi, laboratorio orafo Capricci preziosi, Eco Services, Ti invito a nozze,clinica dentale gema, studio fotografico Carpe Diem, Mobili Lapati, Previdorm, Pediconi Atelier, studio fotografico Claudio Dannibale, Wedding Cinzia Pierantozzi,Casimirri Sposi sant Egidio Alla Vibrata, Matrimonio da Favola, country house Il Ponte, Giorni Felici sposi, Azienda Vitinicola la Fontursia, Malizia Maria fiori, La casa dei sogni, studio fotografico Vito Impedovo, RT success di Drozalina Olga, Gioielleria Coccia, SGA edilizia, Teresa Gentili, My way management, Sartorie Riunite, ifotografi, Mia arredamenti, Studio Odontoiatrico Paolo Cardelli, Vivi vacanze, Arredamenti SM Mariano Spurio, Pasticceria Sugar,Villa Luigi, Studio Fotografico Giuseppe di Stadio, musica Andrea e Caterina, Mercatino Elettrico, MP impianti, Valmobili, Zafferano Piceno, L’Allarmista, new hair studio, i frutti del bosco, I viaggi di Gemma, parrucchieria Glamour, la matita dei sogni di Testoni Cristina, Caffe’ n’go Mazzocchi Cristina, Cooperativa sociale il sorriso, Monia Giudice, Camaioni, Troiano Elisa dolci, Miriel Verona-Cinzia Zuccarini, musica So-sweet, Photo House Mery, Stefano Greco Truck Food, Tino Enzo Truck Food, auto matrimonio Andrea Di Buo,’auto matrimonio Malavolta, Lune luminose airlighting

Per informazioni sull’evento www.orianagrandieventi.it, oppure contattare il numero 3472629136 o 0735753687.

