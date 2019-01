ASCOLI PICENO – Le previsioni meteo per il Piceno.

Ascoli: mercoledì 30 cielo nuvoloso con pioggia in serata e aumento del vento, minima 4, massima 7. Giovedì 31 cielo nuvoloso con qualche pioggia in mattinata e in serata, minima 4 massima 8. Venerdì 1° febbraio cielo nuvoloso con possibilità di pioggia in serata, impennata delle temperature a causa del vento da scirocco, minima 7, massima 14. Sarà così anche nel fine settimana.

San Benedetto: mercoledì 30 cielo nuvoloso con possibilità di pioggia in serata, minima 5, massima 8. Giovedì 31 cielo nuvoloso, qualche pioggia nelle prime ore della giornata, vento forte fino alla mattinata, minima 5 massima 8. Venerdì 1° febbraio minima 7 e massima 12, cielo nuvoloso.

Arquata: mercoledì 30 temperatura tra zero e 2 gradi, neve a partire dal pomeriggio. Giovedì 31 temperature tra zero e 3 gradi, cielo sostanzialmente nuvoloso con neve e qualche pioggia in serata. Aumento delle temperature da venerdì 1° febbraio, massima 10 gradi, previste piogge più insistenti dal tardo pomeriggio.

