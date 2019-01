SPINETOLI – A Spinetoli un dibattito sull’azione amministrativa. Venerdì 1 febbraio, alle ore 21, al Palazzetto dello Sport di Pagliare del Tronto, il gruppo “Solidarietà Lavoro Partecipazione” incontrerà la cittadinanza per il rendiconto dei 5 anni amministrativi che si avviano alla conclusione.

L’attuale sindaco di Spinetoli, Alessandro Luciani spiegherà l’impegno messo in campo per potenziare e razionalizzare le politiche sociali, per la vulnerabilità delle scuole, i lavori pubblici e la sicurezza. Ci si potrà confrontare su tutte le tematiche affrontate in questi 5 anni.

Saranno presenti tutti i protagonisti della squadra uscente.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

