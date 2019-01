ASCOLI PICENO – In attesa dell’ufficialità di Milinkovic-Savic, come nuovo portiere bianconero, pronto a sostituire Fulignati che era arrivato ad Ascoli nello scambio che aveva portato Perucchini in Toscana all’Empoli ma già infortunatosi per problemi alla schiena, l’Ascoli annuncia un’altra partenza e un nuovo arrivo.

Comunica il rientro anticipato dal prestito di Gianmarco Ingrosso al Pisa, il difensore terminerà la stagione a Foggia, squadra dalla quale arriva a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019 con diritto di opzione Matteo Rubin.

Nato il 9 luglio 1987 a Bassano del Grappa, Rubin è un terzino sinistro che vanta una lunga esperienza in tutte le serie professionistiche avendo vestito in Lega Pro le maglie di Cittadella e Foggia, in Serie B quelle di Torino, Modena e Foggia, in Serie A, categoria in cui vanta 110 presenze, quelle di Torino, Bologna, Parma, Robur Siena, Hellas Verona e Chievo. E’ reduce dall’esperienza al Foggia, squadra nella quale ha militato nelle ultime tre stagioni dando un importante contributo alla promozione in cadetteria.

Ufficiale anche l’arrivo del terzino Andreoni dal Vincenza che prenderà la maglia numero 28.

