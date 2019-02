Previsioni meteo per Ascoli e San Benedetto. Sulla costa l’intensità delle precipitazioni dovrebbe essere minore.

ASCOLI PICENO – Previsioni meteo per il Piceno.

Ascoli: il vento di scirocco nella giornata di venerdì 1° febbraio porterà ad un aumento delle temperature, minima 11, massima 14. Cielo coperto. Temperature alte anche sabato 2 febbraio con cielo coperto con quache apertura e pioggia per tutta la giornata con particolare intensità in serata. Domenica 3 cielo nuvoloso con possibilità di pioggia più probabile in serata, minima 8 massima 11.

San Benedetto: venerdì 1° febbraio vento di scirocco con temperature tra 9 e 13 gradi, cielo coperto. Sabato in mattinata cielo variabile, possibilità di pioggia dal tardo pomeriggio, minima 11 massima 14. Domenica 3 febbraio cielo nuvoloso con scarsa possibilità di pioggia, minima 8 massima 12.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 20 volte)