sabato 2 febbraio a partire dalle ore 10.30 presso la Camera di Commercio di Ascoli

ASCOLI PICENO – Le prospettive per il Piceno in vista della nuova Pac. Tra fondi disponibili, misure e strategie, per capire cosa cambierà. Se ne parlerà domani, sabato 2 febbraio dalle 10.30, alla Sala Gialla della Camera di Commercio di Ascoli Piceno, nel corso di un convegno organizzato da Coldiretti Ascoli Fermo in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche.

Tra luci e ombre: l’ipotesi di minori risorse a sostegno dell’agricoltura a causa dell’effetto Brexit ma anche grandi opportunità per quanto riguarda il biologico, il benessere animale, lo sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente. Relatori dell’incontro: Gino Sabatini (presidente della Camera di Commercio delle Marche), Angelo Frascarelli (dipartimento Scienze Agrarie dell’Università di Perugia), Anna Casini (vicepresidente e assessore all’Agricoltura della Regione Marche) e Armando Marconi (presidente Coldiretti Ascoli Fermo).

