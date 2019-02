Ventiduesima giornata di andata Campionato Serie BKT 2018/2019, al “Via del Mare” si affrontano Lecce ed Ascoli, nell’anticipo di giornata. Minuto si silenzio per ricordare Mimmo Renna, ex giocatore e tecnico leccese e mister dei record nell’Ascoli di Rozzi.

Giallorossi a quota 34 punti in classifica, Ascoli fermo a quota 25 e che in vista della sosta della prossima settimana non deve perdere ulteriore terreno. Vivarini sceglie dal primo minuto l’ultimo arrivato Milinkovic-Savic tra i pali, torna D’Elia dal primo minuto e Padella, capitano.

Partita sospesa e rinviata, momenti di paura per Scavone, si attendono aggiornamenti, il giocatore cosciente è stato portato al Vito Fazzi di Lecce. Vivarini e Liverani i due tecnici hanno valutato dare la priorità alle condizioni di salute del giocatore