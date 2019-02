ASCOLI PICENO – Nonostante le giravolte del senatore lombardo Paolo Arrigoni, commissario della Lega nelle Marche, che sabato ha diffuso via social l’immagine di due poliziotti che firmavano al banchetto a sostegno di Matteo Salvini, coinvolto nell’inchiesta per i fatti della nave Diciotti, il “caso” ascolano diventa tema di discussione nazionale, come spesso capita quando è coinvolto il Ministro dell’Interno.

Arrigoni infatti ha poi cancellato le immagini “per tutelare la privacy” dei poliziotti, ormai violata da decine e centinaia di condivisioni. Intanto la Questura di Ascoli apre un’inchiesta amministrativa per l’accertamento dei fatti.

Qui il nostro precedente articolo con le parole di Arrigoni e la soddisfazione della Lega picena per la raccolta di firme.

