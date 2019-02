Il dottor Mauro Mario Mariani, uno dei protagonisti della puntata andata in onda sulla Rai il 2 febbraio, ringrazia il noto personaggio televisivo che ha dato spazio al nostro territorio

ASCOLI PICENO – “Linea Bianca” su Rai1 da Ascoli Piceno e Monti Sibillini il 2 febbraio ha totalizzato 2.264.000 spettatori con il 12,5% di share. Successo di pubblico e di consensi.

“Ha vinto la grande bellezza del Piceno dai suoi monti innevati al travertino di Piazza del Popolo, del Ponte di Cecco, del Forte Malatesta e dell’eremo di San Marco – afferma il dottor Mauro Mario Mariani, uno dei protagonisti della puntata – Le tradizioni, la cultura, l’arte e la storia del Piceno e di Ascoli sono venute fuori in maniera prepotente grazie soprattutto alle scelte, alla passione, e in questa puntata al grande amore per questa terra, di una persona straordinaria: Massimiliano Ossini”.

