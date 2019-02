La squadra ascolana dell’Askl, si conferma in vetta alla classifica del girone Silver B della Serie C regionale di calcio a 5.

Vittoria di misura contro un ottimo Bayer Cappuccini, squadra maceratese ora in terza posizione. Prima frazione di gioco passata a studiarsi, con non pochi momenti di pericolo da entrambe le parti. La formazione ascolana di mister Di Cesare eccelle nel possesso palla e dopo pochi minuti va in rete con Capitan De Angelis, un tiro in diagonale dalla sinistra, imparabile che si infila sotto al sette, al termine di una bella azione tutta di prima.

Il primo tempo si chiude a favore delle padrone di casa 1 a 0. Seconda frazione di gioco più intensa rispetto alla prima, con tante occasioni per andare in gol, da segnalare un palo e una traversa di De Angelis.

Una vittoria di misura, che permette all’Askl di riconfermarsi capolista.

