ASCOLI PICENO – “Ritengo corretta l’inchiesta amministrativa per l’accertamento dei fatti” in merito ai poliziotti in divisa e in servizio, fotografati ad Ascoli Piceno e a Partinico mentre firmano in un gazebo una petizione per Matteo Salvini. Lo afferma all’Adnkronos Felice Romano, segretario generale del Siulp, sottolineando che questa scelta “l’avrebbero potuta fare fuori dal servizio, da cittadini italiani, senza quindi che potesse essere messa in discussione la libertà di esprimere il gradimento verso un partito o l’altro”.

“Ritengo quindi urgente che il ministro dell’Interno intervenga immediatamente per riaffermare la terzietà della funzione di Polizia, alla base della tenuta democratica del nostro sistema”, afferma Romano.

“Il sindacato che rappresento lotta da sempre con le unghie e i denti perché i poliziotti siano considerati cittadini di ‘serie A’, ovvero che possano godere di tutti i diritti che la nostra Costituzione garantisce a ciascuno. Un dato incontrovertibile. Questo però non significa che chi veste l’uniforme – spiega il sindacalista – non debba tener presente che la terzietà dell’amministrazione della Polizia di Stato è il presupposto fondamentale in una democrazia affinché il cittadino riconosca in quella funzione una garanzia ai propri diritti”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 27 volte)