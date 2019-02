COLLI DEL TRONTO – E’ stato un evento di grandissimo richiamo “Sposi in Riviera”: soddisfazione per l’organizzatrice Oriana Simonetti anche per le tante aziende che hanno messo in mostra la loro grande professionalità nel settore.

Nei due giorni oltre alle esposizioni che si sono tenute all’Hotel Casale ci sono stasti molti altri eventi attrattivi.

Il momento più importante che ha attirato tantissima attenzione sono state le prove sfilata con le modelle e modelli curate da Oriana Simonetti, domenica 3 febbraio alle ore 18.

Infine ci sono state le estrazioni dei ricchi premi: video per il matrimonio, sconto del 20% per addobbo floreale, sconto del 10% sul viaggio di nozze.

