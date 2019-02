ASCOLI PICENO – La 22a giornata del campionato di Serie BKT ha avuto uno degli avvii più particolari ed indesiderati di sempre. Il turno, difatti, è iniziato con la sospensione della gara tra Lecce e Ascoli, dopo soli 30” di gioco, a causa della terribile caduta di Manuel Scavone – giocatore dei pugliesi – il quale è stato, poi, trasportato in ospedale. Fortunatamente, le sue condizioni non si sono rilevate preoccupanti, ma hanno, logicamente e giustamente, portato al rinvio della gara a data da destinarsi.

La 22a giornata, dunque, è effettivamente iniziata solo sabato e ha visto andare in scena due pareggi – 1-1 tra Carpi e Verona e 0-0 tra Padova e Salernitana – e due vittorie, entrambe per 2-0, da parte di Cosenza e Spezia, rispettivamente ai danni di Benevento e Cremonese. Vittoria che arriva anche per il Benevento, 3-0 in casa contro lo Spezia. Mentre nello scontro dei bassifondi della classifica, Crotone e Livorno si fermano a vicenda – 1-1 il risultato finale.

Le sorprese, però, sono arrivate nelle ultime due gare disputate. Nel big match di questa giornata, difatti, il Brescia ha rifilato una sonora scoppola a domicilio al Pescara, battendo gli abruzzesi tra le loro mura per 1-5. Un successo roboante che ha permesso ai lombardi di conquistare la vetta della classifica; infatti, nel posticipo del lunedì, il Palermo non è andato oltre lo 0-0, in casa contro il Foggia, abdicando, così, in vetta alla classifica.

RISULTATI

LECCE-ASCOLI rinv. Benevento-Venezia 3-0 Carpi-Verona 1-1 Crotone-Livorno 1-1 Cosenza-Cittadella 2-0 Pescara-Brescia 1-5 Padova-Salernitana 0-0 Palermo-Foggia 0-0 Spezia-Cremonese 2-0 Riposa: Perugia

CLASSIFICA

# Squadra PG Pt 1. Brescia 21 39 2. Brescia 21 38 3. Pescara 21 34 4. Lecce 20 34 5. Benevento 20 33 6. Verona 21 32 7. Spezia 21 31 8. Cittadella 21 30 9. Perugia 20 29 10. Salernitana 21 28 11. Cremonese 21 26 12. Venezia 21 25 13. ASCOLI 20 25 14. Cosenza 21 24 15. Foggia 21 19 16. Crotone 21 18 17. Carpi 21 18 18. Livorno 20 17 19. Padova 21 16

Foggia: penalizzazione di 6 punti

PROSSIMO TURNO

Salernitana-Benevento 08/02 h. 21 Foggia-Pescara 10/02 h. 15 Cittadella-Spezia 09/02 h. 15 Livorno-Cosenza 10/02 h. 15 Cremonese-Padova 09/02 h. 15 Verona-Crotone 10/02 h. 21 Perugia-Palermo 09/02 h. 15 Venezia-Lecce 11/02 h. 21 Brescia-Carpi 09/02 h. 18 Riposa: ASCOLI

