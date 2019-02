Appuntamento in “Osteria Ozio” in via Vidacilio 1 con l’ex Ministro

ASCOLI PICENO – Appuntamento giovedì 7 febbraio alle ore 18.30 per gli amanti di Marx, il grande economista tedesco autore de “Il Capitale”. Ne parlerà l’ex segretario di Rifondazione Comunista ed ex ministro Paolo Ferrero autore del libro “Marx oltre i luoghi comuni”. L’incontro si svolgerà all’Osteria Ozio in via Vidacilio 1 a San Benedetto.

