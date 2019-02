COLLI DEL TRONTO – Fantasmi e spiritelli dispettosi a Colli del Tronto? Forse qualcuno l’ha pensato a causa delle quotidiane segnalazioni di schede degli elettrodomestici bruciate, così come quelle dei personal computer, strade al buio e contatori rotti. La causa però è meno fantasiosa e deriva dalle continue micro interruzioni di elettricità, segnalate da tempo sia privatamente che dall’Amministrazione al servizio Enel. Il Sindaco Andrea Cardilli si è messo subito a disposizione della cittadinanza per spiegare la situazione e cercare delle soluzioni, ma dopo gli ennesimi problemi segnalati, ha deciso di agire per vie legali.

“Doveva essere un guasto provvisorio che riguardava la zona industriale – commenta il primo cittadino – ma prendiamo atto, dopo tanto tempo e diversi danni causati ai cittadini di Colli, che non è così. Per questo motivo mi rivolgerò a un avvocato per aprire un contenzioso con l’Enel”.

Il guasto sarebbe stato evidenziato da tempo e , secondo i tecnici interpellati dal primo cittadino, riguarderebbe una cabina primaria posizionata nella zona industriale di Colli, che crea dei buchi di tensione e per questo provoca disagi, come via Europa spesso al buio, e i diversi danni ai residenti. Da diverse settimane, ormai. Il problema coinvolgerebbe alcuni salvavita privati che scattano erroneamente a causa degli sbalzi elettrici e, in alcuni casi, ciò ha danneggiato il contatore. Oltre il danno la beffa. Un cittadino di Colli, addirittura, una volta constatata questa malfunzione dai tecnini Enel – passati per la consueta lettura del contatore – ha ricevuto una raccomandata in cui gli sono stati dati 30 giorni di tempo per giustificare l’anomalia, con adeguata documentazione. Se non dovesse farlo sarà costretti a pagare una somma che copra tutto il periodo passato dall’installazione al momento della constatazione del guasto”.

“Nei prossimi giorni – conclude il Sindaco – aggiornerò i cittadini sull’evoluzione della cosa”.

