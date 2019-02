ASCOLI PICENO – Giovedì 7 febbraio alle ore 21 presso il Teatro Filarmonici si terrà il consueto Concerto Esame dei Maestri coreani.

L’evento, organizzato dal presidente della Corale Polifonica “Cento Torri” Giorgio Aquilanti in collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno, l’Istituto Musicale “Gaspare Spontini” e la Diocesi di Ascoli Piceno, costituisce la tappa conclusiva di un percorso che da ormai 18 anni coinvolge i Maestri della Corea del Sud che, grazie al coordinamento del Maestro Incheol Gook, trascorrono annualmente un mese in città per frequentare un corso di perfezionamento tenuto dal Maestro Giuliano di Giuseppe. Nel corso del concerto, i Maestri Eunseok Seo, Inhwa Yeo, Hyejin Jung, Inhee Yang e Sunyoung Jung dirigeranno la Corale “Cento Torri”, conferendo un tocco personale ad ogni esecuzione.

Oltre alla loro estrema rilevanza dal punto di vista artistico, il corso di perfezionamento e il concerto conclusivo rappresentano un’importante occasione di confronto tra due culture diverse che trovano nella musica un punto di contatto unico e privilegiato. A testimonianza dello spirito di fratellanza che anima l’evento, i presenti potranno raccogliere le firme degli altri spettatori sul programma di sala che verrà distribuito nel corso della serata.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 13 volte)