ASCOLI PICENO – In occasione del Darwin Day 2019, che si celebrerà martedì 12 febbraio, giorno di nascita del naturalista Charles Darwin, la Libreria Prosperi in collaborazione con il circolo di Ascoli Piceno dell’associazione nazionale UAAR – Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, ospiterà alle ore 18.30 la conferenza “Una questione di coscienza”. Tra filosofia e psicologia di Angelo Tartabini, professore di Psicologia Generale del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Parma. L’invito è rivolto a tutti per un dibattito aperto e di confronto.

Angelo Tartabini già professore ordinario di psicologia generale presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma, in passato ha svolto attività di ricerca in Giappone (Kyoto University), in Olanda (Institute of the Organization for Health Research, TNO), negli Stati Uniti d’America (California University, Davis), in Sud Africa (Witwatersrand University di Johannesburg), in Canada (Ontario Institute for Studies in Education dell’Università di Toronto) e in Inghilterra, complessivamente per dieci anni, presso il Sub-Department of Animal Behaviour del Medical Research Council dell’Università di Cambridge, sotto la guida del Prof. Robert Hinde.

È autore di un centinaio di pubblicazioni e di 13 volumi, tra i quali: Il mondo delle scimmie (Muzzio), L’uomo allo specchio (Il Pensiero Scientifico), Cannibalismo e antropofagia (Mursia), Una scimmia in tutti noi (B. Mondadori), Fondamenti di Psicologia evoluzionistica (Liguori), L’uomo scimmia (McGraw-Hill), Il Mondo in bilico (Mursia) e Uomini e scimmie in pericolo (Mursia), Crimini contro l’ambiente (Liguori).

Vi aspettiamo da èquilibri (commercio equosolidale + Libreria Prosperi) nel centro storico di Ascoli Piceno, in largo Crivelli, 8 (nei pressi delle Poste centrali).

Per informazioni:

Telefono: 0736 259888 – 320 2593664

E-mail: libreriaprosperi@hotmail.it

Facebook: Libreria Prosperi

Instagram: libreriaprosperi

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 11 volte)