ASCOLI PICENO – Si stanno svolgendo in questi giorni ad Ascoli Piceno le riprese del docu-film “Luce oltre il silenzio”, ideato e diretto da Giuseppe Racioppi.

Nell’opera saranno impegnati gli attori Eva Grimaldi, Diletta Laezza, Eleonora Pucci, Mario Ermito Martina Montefusco, Antonio De Gnon, Matteo Bompani, Giulio Dicorato, Nicola Pagano, Adele Vitale, Giulia Berardi. La direzione della fotografia è a cura di Marco Tani, le musiche sono realizzate da Vincenzo Incenso, mentre Victor Sodano si occuperà del make-up degli artisti.

Il docu-film, volutamente non parlato, affronta i diversi percorsi di vita che si snodano all’interno degli ambienti della moda: storie, incontri e amicizie sbagliate che possono trasformare quel mondo, all’apparenza dorato, in una gabbia in cui regna la droga e la prostituzione. “Luce oltre il silenzio” lancia il suo messaggio attraverso la magia di luci e suoni, facendo leva su una forte interpretazione e su un’intensa gestualità.

Al termine delle riprese, il cortometraggio verrà presentato con un trailer illustrativo nel corso di una conferenza stampa presso la sede del Comune di Ascoli Piceno, alla presenza delle autorità, degli sponsor locali e nazionali che hanno sostenuto la sua realizzazione, della stampa e dei media.

Il cortometraggio sarà presentato anche in numerosi contenitori televisivi a livello locale e nazionale; inoltre, la pellicola verrà proiettata nell’ambito di diversi Festival cinematografici del settore, sia italiani che esteri.

L’8 febbraio le riprese proseguiranno a piazza del Popolo e piazza Arringo.

