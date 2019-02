APPIGNANO DEL TRONTO – Svolta nella tremenda vicenda accaduta dell’8 febbraio tra Offida e Appignano dove è deceduto Walter Cicconi, medico dell’ospedale “Mazzoni” di Ascoli a causa di un violento sinistro.

I Carabinieri della Compagnia di Ascoli Piceno, unitamente alla locale Stazione, hanno tratto in arresto un quarantanovenne di Appignano del Tronto, per il reato di omicidio stradale.

L’uomo era alla guida della propria autovettura in uno stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di bevande alcoliche in quantità smodata, come rivelato dai successivi esami clinici effettuati dai sanitari dell’ospedale di Ascoli Piceno, causando un violento incidente stradale sulla “Mezzina” dove sono state coinvolte altre due autovetture e in cui decedeva sul colpo, per i gravi traumi subiti, il 45enne. Le autovetture sono state poste sotto sequestro.

L’uomo, dopo gli accertamento necessari, è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ascoli Piceno.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 92 volte)