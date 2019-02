COLLI DEL TRONTO – Pesce fresco nelle mense scolastiche di Colli del Tronto con “Pappa Fish”

Alici, suri, moli, sgombri, vongole, pannocchie e totani ma anche la trota salmonata: sono solo alcune delle tipologie di pesci e molluschi che, a seconda della disponibilità e della stagione, arriveranno sulla tavola degli alunni con ricette appetitose.

Colli del Tronto ha partecipato con successo al bando “Pappa Fish, Mangia bene, cresci sano come un pesce”, l’iniziativa, promossa dalla Regione Marche e finanziata all’70% con fondi Statali, Regionali ed Europei FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) della programmazione 2014-2020, a cui si unisce lo stanziamento del Comune.

“Pappa Fish – commenta l’assessore Alessandra Vagnoni – nasce per incentivare un’alimentazione corretta nelle scolaresche, per riportare il pesce fresco locale, pescato a chilometro zero o allevato nel territorio regionale, nelle nostre mense scolastiche”.

Il pesce fresco è ritenuto ormai indispensabile in un’alimentazione sana ed equilibrata, ed è tra gli alimenti maggiormente consigliati per le sue notevoli proprietà nutrizionali e per i benefici che apporta all’organismo.

“Il progetto Pappa Fish – spiega la Responsabile del Progetto, Biologa Nutrizionista Barbara Zambuchini – si sviluppa anche con un percorso di sensibilizzazione svolto con la preziosa collaborazione dei docenti e grazie al personale qualificato del Centro Cea “Ambiente e Mare”, riconosciuto R. Marche della Partners in Service srls.

“Educare i bambini alla sana alimentazione è possibile – commenta infine il Sindaco Andrea Cardilli – soprattutto se ai cambiamenti del menu delle mense si affiancano progetti educativi pensati per avvicinare i bambini al pesce. La mensa scolastica diventa un luogo importante a questo fine. L’iniziativa Pappa Fish, rappresenta un’opportunità per i nostri piccoli cittadini di avere in futuro gli strumenti giusti per fare scelte di consumo oculate e consapevoli”.

La Campagna Pappa Fish 2018-2019 condotta da Partners in Service Srls “Start Up Innovativa”, titolare del Centro di Educazione Ambientale Cea “Ambiente e Mare”, riconosciuto Regione Marche, ha ottenuto il Patrocinio di Fondazione Umberto Veronesi.