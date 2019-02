ASCOLI PICENO – A dicembre 2018 sono stati protagonisti a “Sanremo Giovani”, classificandosi al terzo posto e per un soffio è sfumata la partecipazione al Festival. sul palco dell’Ariston. Ma ciò non ha vietato al gruppo ascolano La Rua di togliersi un’importante soddisfazione in Liguria.

La band ritirerà un premio nella sala stampa dell’Ariston di Sanremo per il brano “Alla mia età si vola”. Ad annunciarlo è lo stesso gruppo sui Social Network.

Riconoscimento assegnato dall’Assomusica Associazione. Il gruppo La Rua si sta, inoltre, preparando per il tour mondiale, una vetrina molto importante.

